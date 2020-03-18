2020/03/18 | 00:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني : سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 00:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني : سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني : سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).