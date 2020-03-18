2020/03/18 | 00:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. عمليات بغداد تسهل مهمة تنقل الصحفيين خلال حظر التجوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 00:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. عمليات بغداد تسهل مهمة تنقل الصحفيين خلال حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. عمليات بغداد تسهل مهمة تنقل الصحفيين خلال حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).