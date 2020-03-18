سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية

2020/03/18 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقط صاروخان من طراز كاتيوشا، على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد مساء الثلاثاء، بحسب مصادر أمنية محلية.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من سقوط صاروخين على قاعدة عسكرية شمال بغداد تأوي قوات أجنبية، بحسب ما أعلن الجيش العراقي، وذلك في ثالث هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوع.

وكانت المنطقة الخضراء، حيث توجد السفارة الأميركية، قد تعرضت لهجوم صاروخي في 5 مارس، ليصبح الهجوم الأخير هو الثالث من نوعه خلال هذا الشهر.

وتعرضت المنطقة الخضراء للهجوم الأول في مطلع هذا الشهر، ولم يسفر عن سقوط ضحايا، فيما تمكنت القوات الأمنية من العثور على منصة الصواريخ التي شنت الهجوم.

وصعدت الميليشيات العراقية الموالية لإيران مؤخرا هجماتها ضد السفارة الأميركية في بغداد، خاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أميركية في يناير الماضي.

والهجوم هو الرابع والعشرون منذ نهاية أكتوبر ضد مصالح أميركية في العراق، ويأتي بعد أيام من هجوم مماثل استهدف قاعدة التاجي وأسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومجندة بريطانية.

وليل الخميس الجمعة، شنت واشنطن غارات ثأرية استهدفت، بحسب بيان البنتاغون، مقار لكتائب حزب الله الموالية لإيران.

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