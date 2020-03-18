12 فقرة تفاصيل برنامج رئيس الوزراء المكلف

2020/03/18 | 00:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الثلاثاء، بالتحضير لإجراء انتخابات مبكرة، والتعجيل بإرسال موازنة سنة 2020 الى البرلمان، بالاضافة الى حصر السلاح بيد الدولة وبذل الجهود لمواجهة وباء كورونا، متقدماً […]

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