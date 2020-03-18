خلية الإعلام تصدر بيانا بشأن سقوط صاروخين على منطقة الجادرية وسط بغداد

2020/03/18 | 00:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، سقوط صاروخين في منطقة الجادرية وسط بغداد.وذكرت الخلية في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “صاروخين نوع كاتيوشا انطلقا من منطقة عرب جبور باتجاه منطقة الجادرية أحدهما سقط على بناية متروكة قرب هيئة الحج والعمرة والاخر سقط في نهر دجلة”.وأضافت، أن “الصاروخين لم يسفرا عن وقوع خسائر تذكر”.[…]

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