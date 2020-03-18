تغريم 50 شخصا خرقوا حظر التجوال في أربيل

2020/03/18 | 00:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت مديرية شرطة مرور محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ضباط ومراتب الشرطة بتقديم تسهيلات للسائقين المسموح لهم بالتحرك خلال حظر التجوال وتغريم أولئك المخالفين.

وجاء في بيان المتحدث باسم مرور اربيل فاضل حاجي، ورد لشفق نيوز، ان مدير شرطة مرور أربيل العميد الحقوقي ديدار عمر قادر قام بتفقد جميع النقاط التابعة للشرطة في المدينة وابلغوا الضباط والمنتسبين التعليمات اللازمة لاحترام المواطنين بشكل أكبر، وكذلك معاقبة الاشخاص الذين بمخالفة القانون ويخترقون قرار حظر التجوال.

وأضاف البيان أن الشرطة قامت اليوم بمعاقبة وتغريم السواق الذين خرقوا قرار حظر التجوال وعددهم 50 شخصاً، وفقا للتعليمات المرقمة 19 لسنة 2020، مبينا ان غرامة المخالف هي 100 ألف دينار.

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