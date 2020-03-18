مرجع الكاكائية يدعو لعدم إقامة التجمعات بأعياد نوروز

2020/03/18 | 00:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه سيد نصرالدين حيدري مرجع عام الكاكائية في عموم عالم رسالة الى جميع الكاكەییه اليارسانيين، وفيما هنأهم بأعياد نوروز، التمسهم بعدم زيارة المزارات والاماكن الدينية وعدم التجمع وعدم اقامة التجمعات الدينية من اجل السلامة من فايروس كورونا .

وقال حيدري في رسالة تلقت شفق نيوز نسخة منها "الى الكاكەییه الـ (یارسان) المحترمون، بمناسبة قدوم العام الجديد وأعياد نوروز المبارك، نقدم لكم ازكى التهاني والتبريكات واتمنی ان يكون عاما حافلا بالسعادة لجميع المجتمع الكاكەيي بشكل خاص والإنسانية جمعاء بشكل عام.".

وأضاف "نشكر لكم التزامكم بالإرشادات الصحية للوقاية من فايروس كورونا وننحني امام جهود الاطباء والعاملين في مواجهة فايروس كورونا في العالم".

وتابع بالقول، "وعبر هذه الرسالة اطلب من اخواتي واخواني اليارسانيين ٲن يلتزموا بالارشادات والتعليمات الصحية، وفي عطلة هذه السنة ارجو عدم زيارة المزارات والاماكن المقدسة لاجل الحفاظ علی سلامتكم وسلامة المواطنين من فايروس كورونا وعدم التجمع".

وناشد حيدري "بعدم اقامة التجمعات الدينية في هذه السنة في نوروز المبارك خدمة للمجتمع ويأتي ذلك انسجاما مع الأهداف الدينية التي تضع الانسان وحياته ضمن الأولويات ونحن يهمنا الحفاظ علی سلامتكم وحياتكم فوق كل اعتبار".

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