مصر تعلق عروض السينما والمسارح بسبب كورونا

2020/03/18 | 00:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعليق العروض في دور السينما والمسارح أيا كانت تبعيتها، لحين صدور قرار آخر.وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، ان “ذلك يأتي كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد”.وكانت غرفة صناعة السينما المصرية قد نشرت بيانا بشأن دور […]

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