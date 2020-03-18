الزرفي يبدأ اولى لقاءاته بالحلبوسي وعبد المهدي

2020/03/18 | 00:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) … اجتمع عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، مساء الثلاثاء، مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ان الاخير جدد التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية، وتضع برنامجا حكوميا واقعيا يلبي متطلبات المرحلة.من جانبه اكد عبدالمهدي الاستعداد لتسهيل عمله وتسخير كل […]

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