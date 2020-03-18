تركيا تعلن اولى وفياتها بكورونا واعداد الاصابات ترتفع ل98 حالة

2020/03/18 | 00:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، تسجيل اولى حالات الوفاة بفيروس كورونا.وبحسب قوجا فان حالة الوفاة الاولى تعود لشخص بالغ من العمر 89 عاماًكما اضاف ان اعداد الاصابات بالفيروس في تركيا ارتفع الى 98 شخصاً.

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