العبودي: قرار المحكمة الاتحادية بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية باطل

2020/03/18 | 00:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب، نعيم العبودي، اليوم الاربعاء، ان “قرار المحكمة الاتحادية بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية باطلة”.العبودي وفي تغريدة له اطلعت عليها “العهد نيوز”، ان “قرار المحكمة الاتحادية باطل لأنه قرار معدوم قانوناً وصدر بإشتراك العضو محمد رجب الكبيسي الذي ألغى القضاء عضويته وبالتالي نصاب المحكمة اصبح ٨ وهذا يجعلها غير مكتملة النصاب”.واضاف، […]

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