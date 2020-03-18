الزرفي يعلن برنامجه الحكومي ويكشف موقفه من كوردستان والحشد

2020/03/18 | 00:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….قدم عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، مساء الثلاثاء، برنامجه الخاص بالكابينة الوزارية التي يتوقع ان تواجه مطبات، بخاصة مع معارضة اطراف شيعية للتكليف.وقال الزرفي بيان له تلقته ( المستقلة) باعتزازٍ كبير وشعورٍ أكبر بالمسؤوليةِ الأخلاقية والوطنية أتشرفُ بقبولِ تكليفي بمهمةِ تشكيلِ الحكومةِ الانتقالية للمرحلةِ المقبلة.وأودُّ هنا أن أتقدمَ بوافرِ الشكر والتقديرِ لسيادةِ […]

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