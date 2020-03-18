بريطانيا تتوقّع 55 ألف إصابة والفرنسيون يبدأون عزلاً ذاتياً والصينيون غاضبون من تراخي الغرب

2020/03/18 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬لندن‭ – ‬باريس‭- ‬الزمان‭ ‬ بدأ‭ ‬الفرنسيون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إجراءات‭ ‬عزل‭ ‬تام‭ ‬فرضتها‭ ‬سلطات‭ ‬بلادهم‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتطويق‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجدّ،‭ ‬غير‭ ‬مصدقين‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يحدث‭ ‬لهم،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬أحدهم‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬‮«‬سنصبح‭ ‬مجانين‭ ‬إذا‭ ‬بقينا‭ ‬في‭ ‬منازلنا‭!‬‮»‬‭.‬ الاثنين،‭ ‬كان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المدن‭ ‬الفرنسية‭ ‬انتقلوا‭ ‬نحو‭ ‬الأرياف‭.‬فيما‭ ‬اعتبرت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ […]

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