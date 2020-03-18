2020/03/18 | 00:28 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الخزانة:أزمة كورونا أسوأ من 11 سبتمبر بكين-(أ ف ب) – واشنطن -مرسي ابو طوق -القاهرة -مصطفى عمارة امرت الصين الاربعاء صحافيين اميركيين يعملون لحساب صحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووول ستريت جورنال بتسليم بطاقاتهم الصحافية خلال اسبوعين، ما يعني طردهم من البلاد. وقالت الخارجية الصينية في بيان ان هذا الاجراء يأتي ردا على القرار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سحب تراخيص صحافيين بريطانيين وأميركيين وترامب يدافع عن مصطلح الفيروس الصيني ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سحب تراخيص صحافيين بريطانيين وأميركيين وترامب يدافع عن مصطلح الفيروس الصيني ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سحب تراخيص صحافيين بريطانيين وأميركيين وترامب يدافع عن مصطلح الفيروس الصيني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).