سحب‭ ‬تراخيص‭ ‬صحافيين‭ ‬بريطانيين‭ ‬وأميركيين وترامب‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬مصطلح‭ ‬الفيروس‭ ‬الصيني‭ ‬

2020/03/18 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير‭ ‬الخزانة‭:‬أزمة‭ ‬كورونا‭ ‬أسوأ‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬سبتمبر بكين‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬واشنطن‭ -‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ -‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة امرت‭ ‬الصين‭ ‬الاربعاء‭ ‬صحافيين‭ ‬اميركيين‭ ‬يعملون‭ ‬لحساب‭ ‬صحف‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬وواشنطن‭ ‬بوست‭ ‬ووول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‭ ‬بتسليم‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬الصحافية‭ ‬خلال‭ ‬اسبوعين،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬طردهم‭ ‬من‭ ‬البلاد‭.‬ وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬يأتي‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬القرار‭ […]

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