السعودية‭ ‬توقف‭ ‬الصلاة في‭ ‬مساجدها‭ ‬باستثناء‭ ‬الحرمين

2020/03/18 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬حملة‭ ‬تعقيم‭ ‬يومية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬صلاتي‭ ‬العشاء‭ ‬والفجر‭ ‬في‭ ‬الكعبة‭ ‬المشرفة الرياض‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إيقاف‭ ‬الصلاة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المساجد‭ ‬فيها،‭ ‬باستثناء‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬والمسجد‭ ‬النبوي‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المنورة،‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭.‬وقال‭ ‬مراسل‭ ‬الزمان‭ ‬انّ‭ ‬جهودا‭ ‬عظيمة‭ ‬بذلتها‭ ‬الكوادر‭ […]

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