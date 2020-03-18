2020/03/18 | 00:28 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حملة تعقيم يومية ما بين صلاتي العشاء والفجر في الكعبة المشرفة الرياض- الزمان أعلنت السعودية الثلاثاء إيقاف الصلاة في كافة المساجد فيها، باستثناء المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
وقال مراسل الزمان انّ جهودا عظيمة بذلتها الكوادر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية توقف الصلاة في مساجدها باستثناء الحرمين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مراسل الزمان انّ جهودا عظيمة بذلتها الكوادر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية توقف الصلاة في مساجدها باستثناء الحرمين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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