«كورونا» يغيّر ملامح الشوارع في مدنٍ تركية

2020/03/18 | 00:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدت شوارع بعض المدن تركية خالية من المارة والمواصلات، بعد قرار أصدرته وزارة الداخلية يقضي بمنع التجمعات وإغلاق الأمكنة العامة، في محاولة للحد من انتشار فيروس «#كورونا» المستجد.وتناقل ناشطون

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