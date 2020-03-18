بتغريدة.. واشنطن تبارك تولي الزرفي تشكيل الحكومة الانتقالية

2020/03/18 | 00:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، اليوم الاربعاء، على تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، فيما تحدث عن مجموعة شروط مقابل دعمه.وقال بومبيو في تغريدة له على تويتر، “‏يريد العراقيون حكومة تدعم سيادة العراق ، وتوفر الاحتياجات الأساسية، وخالية من الفساد، وتحمي حقوقهم الإنسانية”.وأضاف، “إذا وضع عدنان زورفي، رئيس الوزراء المكلف حديثًا، هذه المصالح أولاً، سيحظى […]

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