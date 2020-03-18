العراق يدعو لاجتماع “عاجل” بعد انهيار أسعار النفط

2020/03/18 | 00:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) …دعا وزير النفط العراقي في رسالة بُعثها إلى منظمة أوبك يوم الثلاثاء إلى عقد اجتماع طارئ لدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء من أجل التحرك لاستعادة التوازن بسوق الخام.وفي الرسالة، طلب الوزير ثامر الغضبان من محمد باركندو الأمين العام لمنظمة أوبك عقد اجتماعات غير عادية لمجموعة أوبك لبحث سبل التوصل إلى خطوات جادة […]

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