مستخفّين بـ “كورونا”: “متشدّدون” يتجمّعون بساحات دور عبادة في إيران

2020/03/18 | 00:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضاً لقرارات تعليق التجمعات بسبب فيروس “#كورونا” المستجد، قام متشددون إيرانيون بالتجمع والدخول عنوة إلى باحات معلمين دينيين، أغلقا للتو بسبب مخاوف #الفيروس.واقتحمت “حشود غاضبة” باحات مرقد «الإمام علي

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