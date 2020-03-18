الاتحادية تؤكد تمتع رئيس الجمهورية بالحق الحصري لتكليف مرشح … وتدحض مزاعم “الفتح”

2020/03/18 | 00:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ..قضت المحكمة الاتحادية العراقية بتمتع رئيس الجمهورية برهم صالح بالحق الحصري لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي.جاء ذلك في كتاب صادر عن المحكمة الاتحادية بتاريح أمس الاثنين، رداً على استفسار من صالح بشأن انتقال صلاحية حق التكليف من الكتلة الأكبر إلى رئيس الجمهورية.وقالت […]

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