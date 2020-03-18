2020/03/18 | 00:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ..قالت جبهة الانقاذ والتنمية بزعامة أسامة النجيفي يوم الثلاثاء إنها ستحرص على إنجاح مهمة عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، معبرة عن أملها بتشكيل حكومة نزيهة.وقالت الجبهة في بيان لها تلقته ( المستقلة) ، إنها تأمل أن يكون الزرفي “قادراً على تشكيل حكومة نزيهة مؤهلة على مواجهة الفساد، وذات برنامج يقود إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جبهة النجيفي تعلن موقفها من الزرفي وتؤكد حرصها على “إنجاح المهمة”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جبهة النجيفي تعلن موقفها من الزرفي وتؤكد حرصها على “إنجاح المهمة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).