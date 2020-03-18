2020/03/18 | 00:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الاربعاء، تسجيل أول وفاة في بلاده بفيروس كورونا المس...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في تركيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).