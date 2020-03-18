2020/03/18 | 00:52 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الاربعاء، تسجيل أول وفاة في بلاده بفيروس كورونا المس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في تركيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الاربعاء، تسجيل أول وفاة في بلاده بفيروس كورونا المس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في تركيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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