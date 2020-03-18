وزير الخارجية الامريكي يعلق على تكليف الزرفي ويتحدث عن مجموعة شروط مقابل دعمه

2020/03/18 | 00:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

علق وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، الاربعاء، على تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، فيما تحدث عن مجموعة شروط مقابل دعمه.

وقال بومبيو في تغريدة له على تويتر، "‏يريد العراقيون حكومة تدعم سيادة العراق ، وتوفر الاحتياجات الأساسية، وخالية من الفساد، وتحمي حقوقهم الإنسانية".

وأضاف، "إذا وضع عدنان زورفي، رئيس الوزراء المكلف حديثًا، هذه المصالح أولاً، سيحظى بدعم أمريكي ودولي".

وكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء (17 آذار 2020)، رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً للمكلف السابق محمد توفيق علاوي، والذي قدم اعتذاراً رسمياً عن تشكيل الحكومة.

بعد ذلك، عبّر الرئيس صالح، خلال مراسم التكليف التي جرت في قصر السلام ببغداد، عن "أمنياته لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق".

وأضاف صالح، أن "العراق يستحق الأفضل وشعبه بذل التضحيات الجليلة من أجل الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه"، مشيراً إلى أن "الكثير من المهام والاستحقاقات التي ينتظرها الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه لا تزال أمامنا، وهي أمانة ومسؤولية في أعناقنا نسعى جميعاً لتحقيقها"

بغداد اليوم - بغداد

أتفق رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الثلاثاء، على تحقيق متطلبات التكليف بما يعزز التجربة الديمقراطية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، إن "عبد المهدي استقبل، مساء اليوم،

بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة بغداد اليوم الاخبارية ، الثلاثاء (17-3-2020)، النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي الذي كلفه رئيس الجمهورية برهم صالح، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ادناه النص الكامل للكلمة:

بسم الله رحمن الرح

بغداد اليوم - بغداد

وصف القيادي في تحالف "الوطن أولا" النائب خالد المفرجي، الثلاثاء، أن تكليف عدنان الزرفي لرئاسة مجلس الوزراء هي محاولة جديدة لفتح ثغرة في الانغلاق السياسي الحاصل في العملية السياسية.

وقال المفرجي في تغريدة عبر ح

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