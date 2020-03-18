تحالف النصر يكشف سبب تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة

2020/03/18 | 00:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….قال ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي إن تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء جاء على ضوء المواصفات التي حددتها الكتل وبسبب وسطية المنهج السياسي الذي ينتمي اليه ويتبعه، رغم الصراعات الكتلوية الحادة.وأضاف النصر في بيان له تلقته ( المستقلة)… أنّ “مهام المرحلة الانتقالية هي الاساس بنجاح التكليف، وفي طليعتها تحقيق انتخابات […]

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