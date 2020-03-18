الممثل براد بيت يتجول برفقة فنانة عراقية الأصل

2020/03/18 | 00:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

شوهد النجم الأميركي براد بيت مؤخرا، رفقة صديقته العراقية الأصل الممثلة علياء شوكت، بعد يوم من حضورهما حفل معا.

وشوهد الممثل الحاصل على الأوسكار، والبالغ من العمر 56 عاما، رفقة صديقته علياء البالغة من العمر 30 عاما، أمام أحد مطاعم الوجبات السريعة في مدينة لوس أنجليس الأسبوع الماضي، حيث التقطت صور لهما.

وظهر براد بيت وهو في زي متواضع ويضع قبعة، محاولا الهروب من الكاميرات، فيما ظهرت علياء بزي وردي وهي تضحك مع بيت.

وبالرغم من خروج بيت وشوكت معا عقب ليلة الحفل، فإن مقربين منهما أكدوا أنهما مجرد صديقين وليس أكثر.

وعلياء شوكت، هي ممثلة أميركية مولودة لأب عراقي وأم نرويجية، اشتهرت بظهورها في مسلسلي "State of Grace" و"Maeby Fünke".

وكان الصديقان قد شوهدا معا من قبل في معرض فني بلوس أنجليس، وحفل للمغني كانيه وست.

يذكر أن بيت لم يواعد أي امرأة علنا منذ انفصاله عن زوجته السابقة، أنجلينا جولي (44 عاما)، في عام 2016

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