العراق..اتفاق القوى الشيعية على رفض تكليف الزرفي لرئاسة الحكومة

2020/03/18 | 01:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت قيادات الشعية في العراق على رفض تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة الجديدة.

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