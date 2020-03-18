في أول كلمة له.. الزرفي يتجاهل قرار البرلمان بإخراج القوات الاجنبية

2020/03/18 | 01:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، امس الثلاثاء، برنامجه الخاص بالكابينة الوزارية.وبحسب كلمته المتلفزة، والتي تابعتها “العهد نيوز”، لم يتطرق الزرفي خلالها الى مصير القوات الامريكية المتواجدة في العراق والمنتشرة في اغلب القواعد التي قال عنها ترامب انها بنيت بالمليارات الامريكية”.كما ولم ينوه الزرفي خلال شكره للبرلمان الى قراره الاجماعي باخراج القوات […]

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