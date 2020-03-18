2020/03/18 | 01:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…رحب الاتحاد الوطني الكوردستاني، الثلاثاء، بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مشددة على ضرورة ضمان الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان والوصول إلى انتخابات ديمقراطية.وقال الاتحاد في بيان له، إن “الاتحاد الوطني الكوردستاني يرحب بتكليف السيد عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة كاستحقاق دستوري”.وأردف بالقول، “سنتشاور مع القوى الكوردستانية والوطنية الأخرى لتوحيد الموقف، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني الكردستاني يرهن تأييد الزرفي بتحقيق أمرين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني الكردستاني يرهن تأييد الزرفي بتحقيق أمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).