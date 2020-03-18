عدنان الزرفي: ما قاله للأمريكيين ورأيهم فيه (من وثائق ويكليكس -1)

2020/03/18 | 01:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياض محمد هذه الوثيقة المهمة التي سأتحدث عنها اليوم والتي سربها موقع ويكليكس هي برقية سرية بعثها السفير الامريكي في العراق كريستوفر هيل الى وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ومجموعة عمل العراق في حزيران 2009 وتتعلق باول لقاء اجراه عدنان الزرفي مع فريق الاعمار الامريكي بعد توليه منصب محافظ النجف عام 2009.واهمية هذه الوثيقة […]

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