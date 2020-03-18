بومبيو سوف ندعم الزرفي امريكيا ودوليا اذا حقق ثلاث شروط

2020/03/18 | 01:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن العراقيين يريدون حكومة تحافظ على سيادة البلاد وتوفر الاحتياجات الضرورية وخالية من الفساد وتحمي حقوق الإنسان.وأضاف بومبيو، في تغريدة على تويتر، أنه “إذا وضع رئيس الوزراء العراقي هذه المصالح على رأس أولوياته فسيحظى بدعم أميركي ودولي”.وكان عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، قد دعا […]

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