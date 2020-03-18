تركيا تعلن اولى وفياتها بكورونا واعداد الاصابات ترتفع لـ 98 حالة

2020/03/18 | 01:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، اليوم الاربعاء، تسجيل اولى حالات الوفاة بفيروس كورونا.وبحسب قوجا فان حالة الوفاة الاولى تعود لشخص بالغ من العمر 89 عاماً.كما اضاف ان اعداد الاصابات بالفيروس في تركيا ارتفع الى 98 شخصاً.انتهى..م.ر

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