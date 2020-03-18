القوى الشيعية المجتمعة في منزل المالكي ترفض ترشيح عدنان الزرفي

2020/03/18 | 01:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بان القوى الشيعية المجتمعة في منزل المالكي رفضت ترشيح عدنان الزرفي.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "القوى الشيعية التي اجتمعت في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، رفضت تكليف عدنان الزرفي لرئاسة مجلس الوزراء".

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