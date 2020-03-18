شركات التكنولوجيا الرائدة تتعاون لكبح نشر المعلومات الخاطئة عن كورونا

2020/03/18 | 01:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم بيانا مشتركا حول جهودها المتضافرة لمعالجة نشر المعلومات الخاطئة أثناء أزمة فيروس كورونا.ونشر كل من “فيسبوك” و”غوغل” و”مايكروسوفت” و”تويتر” و”يوتيوب” و”لينكد إن” و”ريدت” بيانا يوم الاثنين 17 مارس، يقول إنها تعمل جميعا بشكل وثيق لتعزيز الجهود بشأن مكافحة المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا.وقالت الشركات إنها تساعد […]

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