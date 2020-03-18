جلبير الأشقر - وباءٌ مضاد للثورة؟

2020/03/18 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر قد يوحي عنوان هذه المقالة بأنها تنتمي إلى صنفٍ أخذ يستفحل من جديد في الفضاء العام العربي خلال الأيام الأخيرة، ألا وهو «نظرية المؤامرة» في تطبيقها المستجد على فيروس كورونا.وكلّنا يعلم أن وباء نظرية المؤامرة أوسع انتشاراً في منطقتنا العربية من كافة الأوبئة البيولوجية، وهذا لسبب بسيط لا يتعلّق بأي من التفسيرات «الاستشراقية» التي تُعزي كل أمراضنا الثقافية إلى «ثقافة» سرمدية، قومية أكانت أم دينية.......

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