2020/03/18 | 01:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء ​العراق​ي المكلّف عدنان الزرفي "الحراك والأحزاب في البلاد إلى مساعدته في تنفيذ المهام الصعبة"، لافتاً إلى أنه "يسعى لدعم الحكومات ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي: أولويتنا التحضير لانتخابات حرة في العراق خلال مدة أقصاها سنة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي: أولويتنا التحضير لانتخابات حرة في العراق خلال مدة أقصاها سنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).