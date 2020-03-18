إسبانيا تسجل 182 حالة وفاة جديدة جراء كورونا خلال يوم واحد

2020/03/18 | 01:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الصحة الإسبانية، الثلاثاء، بتسجيل 182 وفاة جديدة جراء فايروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت الوزارة، في بيان، إن “عدد الوفيات جراء هذا الفيروس ارتفع خلال اليوم الماضي من 309 إلى 491 حالة”.وأضافت أنه “تم رصد 1987 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس في البلاد من 9161 حالة، فيما وصل عدد […]

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