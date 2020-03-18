2020/03/18 | 01:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 97 والإصابات 5894) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 97 والإصابات 5894) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).