نظام غذائي يسبب أعراضا مؤقتة تشبه كورونا

2020/03/18 | 01:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أظهرت دراسة جديدة أن الأسابيع القليلة الأولى من نظام الكيتو الغذائي قد تأتي مصحوبة بسلسلة من الأعراض الشائعة الشبيهة بالإنفلونزا أو فيروس كورونا الجديد.وكشفت الدراسة التي نُشرت في مجلة Frontiers in Nutrition، أن أولئك الذين بدأوا باتباع نظام الكيتو الغذائي، يعانون من أعراض شائعة لفيروس كورونا أو الإنفلونزا، بما في ذلك الصداع والتعب […]

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