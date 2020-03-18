كورونا في الكويت.. الحجر على سكان عمارة

2020/03/18 | 01:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة الصحة الكويتية تطبيق الحجر الإلزامي على سكان إحدى العمارات السكنية بسبب مخالطتهم مصابا بفيروس كورونا.ونقلت وكالة “كونا” الكويتية عن وزارة الصحة قولها، إن “تطبيق الحجز الإلزامي على سكان إحدى العمارات السكنية في البلاد بسبب مخالطتهم مصابا بفيروس كورونا المستجد وعزلهم، جاء منعا لانتقال الفيروس إلى المجتمع”.

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