أول تعليق من واشنطن على تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية

2020/03/18 | 02:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية مشترطاً عدداً من البنود لينال الزرفي “الدعم الأميركي”....

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