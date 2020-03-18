واشنطن تضع شروطًا لدعم الزرفي في مهمته على رأس الحكومة

2020/03/18 | 02:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريروضع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، شروطًا مقابل دعم بلاده للرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

حددت واشنطن عدة شروط مقابل دعم عدنان الزرفي في مهمته على رأس الحكومة العراقية

وقال بومبيو في تدوينة له، يوم الأربعاء 18 آذار/مارس، "يريد العراقيون حكومة تدعم سيادة العراق، وتوفر الاحتياجات الأساسية، وخالية من الفساد، وتحمي حقوقهم الإنسانية".

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وأضاف، "إذا وضع عدنان الزرفي، رئيس الوزراء المكلف حديثًا، هذه المصالح أولاً، سيحظى بدعم أمريكي ودولي".

وأعلن رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، برنامجه الحكومي، وأطلق جملة تعهدات تتعلق بالاحتجاجات والأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.

وأكد الزرفي، في كلمته الأولى، يوم الثلاثاء 17 آذار/مارس، على عدم السماح للكتل السياسية بفرض أعضاء حكومته و"مصارحة" الشعب في حال تعرض للضغوط.

كما تعهد الزرفي، بإجراء انتخابات مبكرة ووقف العنف ضد المتظاهرين، وتوفير فرص عمل، وحصر السلاح بيد الدولة، وإبعاد العراق عن الصراع الأمريكي – الإيراني.

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