حسين فهمي: البريطانيون استغلوا فنانة مصرية لفيلم إباحي

2020/03/18 | 02:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشف الفنان المصري الكبير حسين فهمي، عن مفاجأة كبيرة لأول مرة حول عرض فيلم إباحي للفنانة الراحلة مديحة كامل في بريطانيا خلال تواجده في لندن.وقال فهمي لصحيفة “اليوم السابع” المصرية: “بمناسبة الأفلام الإباحية مرة من المرات كنت في لندن وجدت صحفي كاتب إن مديحة كامل يعرض لها فيلم إباحي في لندن، فذهبت إلى […]

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