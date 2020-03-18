أبو هشيمة: زواجي من ياسمين صبري قريبا

2020/03/18 | 02:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال رجل الأعمال المصري الشاب أحمد أبو هشيمة، في حديث لـ RT Online، إن سر النجاح في الحياة، يكمن في الحلم والمثابرة لتحقيق هذا الحلم.وشدد على أن حلم الإنسان بالنجاح، يجب أن يترافق بالإصرار، وقال: “لا تحلم وانت مستلق على السرير”.وسرد رجل الأعمال الشاب، بداياته مع النجاح، وأشار إلى أنه خريج […]

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