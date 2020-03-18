الحكمة يعلن رفضه تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الانتقالية: يجب احترام الدستور

2020/03/18 | 03:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن تيار الحكمة الوطني، اليوم الاربعاء، رفضه التام لالية اختيار عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الانتقالية في هذا الوقت الحساس.نص البيان..بسم الله الرحمن الرحيم ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) صدق الله العلي العظيم في الوقت الذي يؤكد تيار الحكمة الوطني حرصه الكامل على تجاوز المنعطف الذي تشهده البلاد في ظرفٍ […]

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