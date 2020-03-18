القوى الشيعية ترفض تكليف الزرفي وتؤكد: جميع الوسائل القانونية والسياسية والشعبية متاحة لإيقاف هذا التداعي (موسع)

2020/03/18 | 03:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت القوى الشيعية المجتمعة بشان بحث تكليف “عدنان الزرفي”، بتشكيل الحكومة، اليوم الاربعاء، رفضها القاطع لهذا الاجراء الغير قانوني مؤكدة انها ستستخدم جميع الطرق القانونية والسياسية والشعبية لوقف هذا التداهي”.نص بيان القوى الشيعية: بسم الله الرحمن الرحيم… في الوقت الذي يعيش فيه شعبنا اوضاعا استثنائية وازمات حادة على الصعد الاقتصادية والصحية والاجتماعية، نعيش مع […]

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