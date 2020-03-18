محمد سمير عبد السلام - الغياب المؤجل، وتعددية الفضاء في العرض المسرحي التوهة

2020/03/18 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_سمير_عبد_السلام التوهة عنوان للعرض المسرحي الذي قدمته فرقة المنيا القومية المسرحية ضمن موسم 2020 المسرحي؛ والعرض عن مسرحية الشاعر، والمسرحي المبدع أشرف عتريس؛ وهو أيضا مؤلف أشعار العرض وأغانيه، وأخرجها للمسرح الفنان محمد جمال سليمان؛ وفريق عمله من الفنانين؛ مثل الفنان عماد التوني كمخرج منفذ، وساعد في الإخراج الفنانون محمد سيد، وعصام أسامة، وخالد حسن رشدي؛ ولحن الأغاني الفنان ماهر كمال، والديكور والملابس من تصميم ......

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