هيبت بافي حلبجة - نقض البرهان الفلسفي لدى محمد باقر الصدر

2020/03/18 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيبت_بافي_حلبجة لدى التمعن الدقيق والتحليل النقدي الواعي بروح حيادية موضوعية لمؤلفات العلامة والمرجع الديني العراقي الشيعي السيد محمد باقر الصدر ، سيما تلك المؤلفات التي أعتبرت بحق من أقوى الإطروحات الفلسفية والحجج المنطقية ، مثل ، كتاب فلسفتنا ، وكتاب الأسس المنطقية للإستقراء ، وكذلك كتاب دروس في علم الأصول ، والمعالم الجديدة للأصول ، والبنك اللاربوي في الإسلام ، ومن ثم إقتصادنا ، ندرك بكل جلاء وشفافية إن هذا ا......

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