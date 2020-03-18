كيف تعزل نفسك ذاتيا في المنزل؟

2020/03/18 | 03:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تعد عمليات العزل الذاتي (في المنزل)، إحدى وسائل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، بعدما وصل إلى 155 دولة حول العالم.وتوضع تقارير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، أبرز الخطوات التي يجب اتباعها لإقامة عزل صحفي ذاتي في المنزل، في حالة شعر الشخص بأنه مصاب […]

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