2020/03/18 | 03:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الفتح والقانون وكتلتين يعلنون رفضهم للزرفي: 'رئيس الجمهورية خالف الدستور على الملأ') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الفتح والقانون وكتلتين يعلنون رفضهم للزرفي: 'رئيس الجمهورية خالف الدستور على الملأ') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).