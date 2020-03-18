لحماية أفضل ضد كورونا.. أخطاء يجب تجنبها

2020/03/18 | 04:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في حين يسارع الكثيرون حول العالم لاقتناء أقنعة التنفس وغيرها من ملابس الوقاية الطبية للتحصن ضد انتشار وباء كورونا العالمي، يؤكد الخبراء أن أهم وسيلة للحماية هي اتباع قواعد النظافة الشخصية.ونقلت وكالة “الأناضول” عن عضو اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة التركية المختصة بمكافحة فيروس كورونا، الدكتور ألباي أزاب، قوله إن المرضى الذين يتم […]

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